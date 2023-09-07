李顯龍：中美若有誤判　勢把東南亞推向嚴重衝突

東盟–美國峰會周三（6日）在印尼雅加達召開，東盟成員國領導人和美國副總統賀錦麗出席，新加坡總理李顯龍表明中美之間若出現誤判，可能把東南亞區域推向嚴重衝突，區內國家對此表示關注。

李顯龍在會上指出，地緣政治處於紛亂階段，美國扮演的角色因此更加至關重要，東南亞國家關注的是中美一旦發生誤判，可能把本區域推向嚴重衝突。他表明，南海是區域潛在的閃燃點之一，而南海是各方共享的資源，各方應繼續維護所有國家航行和飛行自由的權利，東南亞國家正與中國磋商《南海行為準則》，前者對談成符合包括1982年《聯合國海洋法公約》在內的國際法及保障各方權益的行為準則表示歡迎。他認為面對當前的地緣戰略局面，東盟必須加強與所有大國的關係應對，例如通過東盟印太展望框架深化與美國的合作。

賀錦麗表示，東盟在美國印太事務佔據中心位置，美國致力於支持東盟核心地位，雙方對印太地區的共同願景高度一致，共同致力於維護國際規則規範，以及在緬甸危機等重要國家和區域課題上合作。她宣布，美國將透過公營合作在華盛頓設立首個美國東盟中心，促進美國與東盟的官方聯系，支持兩地人民、企業、學術機構進一步交流。