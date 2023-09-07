與華合作建設　印尼雅萬高鐵今開通運行

中國國家鐵路集團有限公司周四（7日）發布消息稱，中國與印尼合作建設的雅加達至萬隆高速鐵路當日開通運行，兩地間最快旅行時間由3.5小時壓縮至40分鐘。該高鐵下月初將正式售票，開始商業營運，標誌兩國共建「一帶一路」取得重大標誌性成果。

雅萬高鐵線路全長142.3公里，最高運行時速350公里，連接印尼首都雅加達和旅遊名城萬隆，設有哈利姆、卡拉旺、帕達拉朗、德卡魯爾4個車站，各大車站與輕軌、巴士、的士等市政交通無縫銜接，方便旅客出行。國鐵集團國際部負責人表示，雅萬高鐵是印尼和東南亞第一條高速鐵路，也是中國共建「一帶一路」倡議和印尼「全球海洋支點」構想對接、兩國務實合作的旗艦項目，全線採用中國技術和標準。

負責人表示，雅萬高鐵開通運行後，周四至本月30日在雅加達哈利姆站至萬隆德卡魯爾站間，按列車運行圖每日安排開行8列旅客列車，沿線市民可向印尼中國高速鐵路有限公司預約免費乘車體驗。下月初將正式投入商業營運時，將根據市場需求確定旅客列車開行數量，有望改善當地交通條件，帶動商業開發和旅遊產業發展。