美決心改善對華外交關係　兩軍重啟對話缺進展

美國白宮國家安全委員會發言人柯比周三（6日）表示，華府決心進一步改善與中國的外交關係，同時關注中美軍方重啟對話缺乏進展。

柯比指出，中美近期有密集的外交往來，美方決心保持勢頭，重申沒有人尋求衝突，中美之間有外交往來是非常有價值。他亦表明，避免衝突的同等重要方式是確保中美軍方有接觸，能談論事故和建立信任，在南海和台海局勢緊張下尤其要緊，美方想兩軍溝通渠道開放。中國領導人不會出席在印度舉行的二十國集團（G20）峰會，柯比拒絕評論中美領導人會否於今年11月在美國召開的亞太經濟合作組織（APEC）峰會見面，但指美國總統拜登已表明非常願意在合適時間以合適形式再次與中方領導人會晤，確信兩人最終會見面，華府將繼續研究相關問題。

同日，負責印太安全事務的美國助理防長拉特納表示，中國解放軍於印太地區的行為不能阻止美國在區內活動，中方要停止危險活動，建立機制討論，中方不應等到發生災難時才意識到開放溝通渠道的重要。他批評，美方一直尋求兩軍開放溝通渠道，中方卻當溝通渠道是燈掣，因政治原因又開又關，中美軍方近日舉行過相對低層級的會面，但美方要求的是部長級會面，以及恢復部分標準接觸。他又透露，與中方相關官員有過接觸。