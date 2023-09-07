事故列車發現骸骨　台鐵與政府機關互相卸責

台鐵太魯閣號列車2021年於花蓮撞工程車出軌，事故發生至今超過2年，卻於上月底接連在事故車廂中發現有罹難者骸骨和遺物未清理，引發各界嘩然。行政院周三（6日）就事件向死者家屬致歉，強調將以最快速度將遺物歸還，並說明事件處理經過。

行政院副院長鄭文燦周三邀請相關單位開會，責成交通部、台鐵局、運安會、檢方、警方、消防等所有參與調查單位檢討未盡周到之處。他要求台鐵局擔任關懷小組窗口，與家屬密切聯繫，主動協助歸還遺物及解答家屬疑問。會上指出，很多遺物因車廂擠壓變形而壓在底部，需拆卸後才發現，之後台鐵局應邀請檢調、運安會及家屬代表等開展車廂清理工作，以免遺漏，待清理完畢後再將車輛保留作為安全教育使用。至於被發現疑似罹難者頭骨碎片和牙齒，已由法醫研究所協助完成DNA鑑定，將盡快與花蓮地檢署原有建檔資料比對確認。

罹難者家屬委任的律師曾表示，事件中不單是台鐵，花蓮地檢署和運安會也要負責。台媒周四（7日）報道指，台鐵和運安會在檢討會議上互相推卸責任，台鐵官員認為事件仍在法院審理，而運安會後續還要調查，因此保留車廂。但運安會強調，調查事故經過期間，並未禁止台鐵清理車廂。