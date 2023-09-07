海葵致逾159萬人受災　洪水沖走消防車增至3死

福建省人民政府官網周四（7日）發通報，日前來襲的熱帶風暴「海葵」及其帶來的強降雨，截至周三（6日）下午5時已造成全省159.16萬人受災，29.41萬人疏散；近9,950公頃農作物受災，2,537間房屋倒損，直接經濟損失達50.54億元人民幣（約54億港元）。福州永泰消防車被洪水沖走事故，增至3人死亡，包括2名消防員及1名民警犧牲。

周日（3日）晚上8時至周三下午4時，全省35個縣市區185個鄉鎮累計雨量逾250毫米，福州、寧德共9個縣市區31個鄉鎮逾500毫米；最大小時雨量在福州倉山區蓋山鎮149.2毫米。極端天氣監測顯示多項歷史紀錄被打破，其中福州市區、永泰的3小時、6小時、12小時、24小時累計降雨紀錄均創新高。全省出動5.98萬人次、2.1萬台套裝備搶險，救助4,963人，搶通32處高速、國省幹道，修復76處路基路面溜塌方。

雖然「海葵」已停止颱風編號，但影響未結束，該省防汛抗旱指揮部維持防暴雨Ⅱ級應急響應。預計周三至周四福州全市仍有大雨到暴雨，周五（8日）部分鄉鎮有陣雨或雷陣雨，24小時雨量40至60毫米，局部超過80毫米。