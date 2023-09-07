賴清德首以參選人身份開記招　盼兩岸對等交流

民進黨台灣總統參選人賴清德周三（6日）召開「國家希望工程」首場發表會，強調此工程旨在打造民主和平、創新繁榮、公義永續的台灣。他周四（7日）出席2023年台灣國際宗教自由峰會開幕典禮，稱在國際極權仍然存在時，台灣有責任回報國際社會。其全新競選官網同日首次亮相。

賴清德周三首度以總統參選人身份正式召開記者會，完整且有系統地向民眾報告管治理念及政策藍圖，三大智庫首度攜手合作與200多名產學界政策團隊共同研擬成果。他表示，面對區域霸權崛起、地緣政治變化，他們的新使命是為和平奮鬥，提升台灣總體韌性，推動均衡發展，並連結世界理念相近國家，追求台海及印太和平。他又指，兩岸需有原則、有經驗的領導人，台灣願在對等尊嚴下打開門開展交流合作。他又主張打造「智慧科技島」，鼓勵年輕人創業，並擴大社會投資。

賴清德下周二將進一步推出「0至22歲投資未來世代」政見，其競選官網以三大創新為主軸，以創新團隊規劃，結合創新設計、創新互動的理念打造，未來將導入最新的生成式人工智能技術。他周四在宗教自由峰會上致詞，稱台灣走過黑暗年代，得到國際上許多人支持才能渡過難關，台灣應與國際宗教領袖與民主陣營站在一起，促成國際和平。