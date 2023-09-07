獅子林橋跳水風潮14人出事　本地老翁退出活動

天津市有不少老翁在獅子林橋高處跳水，近來引起風潮，成為網民的打卡熱點，更被稱為「8A級網紅景點」。惟內媒周四（7日）報道，獅子林橋兩日來已有14人因跳水出事，「天津跳水大爺」們宣布退出獅子林橋跳水，而該橋亦將維修改造。

天津藍天救援隊隊長兆龍透露，現在很多來獅子林橋跳水的人都是外地遊客，不少之前在這邊跳水的天津本地老翁當起義工，協助維持橋上的秩序。藍天救援隊已安排救援人員在獅子林橋周邊執行任務，兩日來救起的跳水群眾中有7人是因跳水姿勢不對出現昏迷，5人溺水，2人突發疾病。兆龍指出，從橋面到水面的高度是6米，水深也有5至6米，跳下去以後的衝擊力很大，很多人沒有跳水經驗，姿勢也不正確，而且海河不時會開閘放水，形成水底暗流，也增加跳水危險。

「跳水大爺」們周三（6日）以天津獅子林橋跳水隊的名義發布倡議書，稱自己年輕時就在海河裏游泳，後來水性特別好的開始嘗試跳水，已跳水30多年。但目前跳水的人太多，有些人沒經過準備和訓練，出現危險和隱患，給救援工作增加難度。倡議書又指，獅子林橋存在安全隱患，已不具備跳水條件，故決定退出獅子林橋跳水。天津市城市管理委員會同日發通告，將維修該橋附屬景觀設施。