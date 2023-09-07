逼牛飲水增重賣高價　東莞供應商5人落網

廣東省東莞市日前有活牛供應商逼牛飲水，企圖增加牛隻重量賣出更高價錢。內媒周三（6日）報道，當地公安已控制涉事供應商5名人員，並暫停東莞市食品有限公司南城分公司活牛屠宰業務，全面追查截留注水牛肉。當地政府表示，會在檢測結果出具後依法從嚴處理涉案者。

報道指，涉事活牛供應商先在東莞市橫瀝牛行購買牛隻，然後運往厚街鎮河田社區七姐妹山的一處農場對每頭活牛強行灌下至少50升水。灌水期間，工人將水管插入牛嘴，不少牛隻面露難色並吐出白沫。有業內人士指出，目前牛肉的市場價格約40元人民幣（約43.5港元）一斤，一隻牛灌進約百斤重的水，屠宰後肉的重量能增加約60斤，注水能使牛販子在每頭牛身上獲得數千元的不法收入。

完成灌水後，牛販子會將牛隻拉去東莞市食品有限公司南城食品分公司屠宰，之後分銷廣州、東莞等地，部分牛肉甚至賣給政府部門的食堂。廣東中檢達元檢測技術有限公司理化檢測組主管莫金梅表示，活牛被注水後，肉的風味和口感都會變差，且牛販子在給牛注水時，基本都不會給水消毒，水中病菌等生物會污染牛肉。注過水的牛肉細胞也容易吸水膨脹破裂，容易流失蛋白質，還會破壞其中的酶，加快牛肉腐敗。