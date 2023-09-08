1人公司替台進口8814萬巴西蛋　惹外界懷疑

台灣面臨雞蛋荒，畜產會將進口雞蛋業務交由超思公司承辦，卻被揭發多個問題，例如超思作為一人公司剛成立未久，資本額只有50萬新台幣（約12.2萬港元），卻能接手處理8,814萬顆巴西雞蛋，而且從日本進口巴西雞蛋的價格高於直接從巴西進口雞蛋，令人懷疑有人從中謀取利益。農業部長陳吉仲周三（6日）現身回應外界質疑。

陳吉仲表示，超思滿足作為進口商的條件，從巴西進口每箱雞蛋的價格較其他廠商低6.4美元（約49.92港元），於是被選中。超思僅負責雞蛋到台，之後的業務由政府處理，所以不存在補助貿易代理商。他又指，巴西和日本早於台灣規劃長期訂單，所以能在價格上擁有優勢，加上兩國進口雞蛋的規格不同，造就價格差異。

被問及超思在進口雞蛋合約中獲利，陳吉仲稱超思可獲取3,800萬新台幣（約928.7萬港元），但該筆金額尚未扣除成本、並非毛利，其中包含貸款利息、匯兌損失、人事費用、產品責任險等，該款項也是由廠商先墊付，貨品驗收後才付款。雖然超思的資本額僅有50萬元，但可從負責人秦語喬家族內部調度支應，當中無任何外人資金。