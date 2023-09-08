集體貪污獲刑上訴　前立委遭延長限制出境

台灣前立委廖國棟因涉集體貪瀆案，一審遭重判8年6月，案件正在上訴。他日前到台灣高等法院出庭應訊，聲稱因糖尿病引發一種難以治愈的疾病須配合療程，請求法官不要對他境管，但合議庭裁定下周五（15日）起延長限制出境、出海8月。可抗告。

廖國棟遭限制出境、出海處分，將於下周四（14日）屆滿，高院傳訊其出庭，決定是否有必要延長其境管等處分。廖國棟表示，他高齡且長期患有心律不整、糖尿病、筋膜炎、腎臟功能不全等宿疾，需在熟悉病情之醫院長期治療，面對此類重大疾病，必須接受完整且妥適之醫療照護，更不可能逃亡海外，承受顛沛流離之躲藏生活，他無犯罪嫌疑重大之情，不應延長限制被告出境出海。惟高等法院認為，廖國棟身為立法委員，堪認有豐富之人脈、資源及相當資力，無法排除逃亡海外之可能，遂作出上述判決。

2020年，台立委會爆集體貪污案，國民黨立委廖國棟以及多名民進黨和時代力量立委涉收受前太流公司負責人李恆隆賄賂，為公司法修法爭議向經濟部官員施壓，以助李奪回SOGO百貨經營權。去年7月案件一審，各人被台北地院依不違背職務收受賄賂罪判刑7年4月至10年不等。