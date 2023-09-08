報讀日語私教從未上課　內地女申請退款遭拒

內地林女士早前在遼寧大連一間教育機構報讀日語一對一私教課，原本約定課程根據她本人決定啟動。不料一年多後，林女士卻被告知課程快到期，且無法退款，只能延長課程有效期。

林女士2019年於早道（大連）教育科技有限公司報讀日語大班課，及至2020年11月在工作人員建議下，改報名一對一私教課，並繳付了1.7萬多元人民幣（約1.8萬港元）學費。當時她工作比較忙，加上懷孕等原因，一直沒有決定開課日期。她表示，報名時工作人員只是催繳學費，並沒有提及課程到期及延期相關問題，她也沒簽署過任何書面協議。到2022年5月，林女士打算開課，對方卻表示課程即將到期，「可延期一個月+休學6個月」。後方林女士申請退款，但對方拒絕。到今年6月，對方表示可延期讓林女士完成課程。

該網校回應稱，一般報名時負責和學員對接的工作人員會將開課時間等情況告訴學員，上課協議在付款時也可以查看到。該課程在付款後45天之內如果沒有開啟，會自動開啟，因此才會出現到期的情況，目前已安排專人跟進此事。