雨水倒灌停車場　深圳洩洪後水浸情況改善

廣東深圳連夜暴雨，深圳水庫在周五（9日）凌晨零時15分開始洩洪，有深圳居民指，洩洪後水浸情況在清晨已有改善。內媒指，龍崗區中心城路面情況基本恢復，另有雨水倒灌停車場。鹽田、坪山、光明等多區調動資源，連夜全面排查整改轄區內危舊樓、地質災害隱患點、地下空間、易澇積水點、在建工地等重點部位，並開展警戒工作，通知和疏散危險區域內民眾。

深圳市應急管理局防災減災處處長王常效表示，深圳水庫的水洩洪以後，沿着深圳河排到深圳灣並去到大海，洩洪時間主要是根據降雨時間來確定，可能要持續大概10個小時以上。據報道，龍崗區中心城積水凌晨2時左右已緩慢消退，路面基本恢復。但同時在福田南園街道東園路，路面積水仍有約60厘米，路中間的鐵柵欄已被水完全淹沒，相關人員正緊急開展救援工作。

在羅湖區部分路段因積水嚴重，不少車輛堵塞，部分車主將車停在路邊等待雨勢變小，有關部門派員在場值守並疏導交通。龍崗區有小區物業旁路面水深及膝，雨水倒灌進入小區停車場，水位接近汽車引擎蓋，業主與物業工作人員用抽水泵排水，並在入口堆放150包沙袋防洪。