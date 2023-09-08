美批華南海非法主張　中方反斥破壞東亞峰會合作氣氛

美國副總統賀錦麗、中國國務院總理李強、俄羅斯外長拉夫羅夫等政要周四（7日）出席在印尼舉行的東亞峰會。賀錦麗重申維護台海和平穩定的重要性，並批評中國在南海的非法海事主張和挑釁。中國外交部回應指，美方罔顧事實對中國無端指摘，中方堅決反對、絕不接受，已向美方提出嚴正交涉。

賀錦麗辦公室聲明指，她與東南亞領導人就在南海維護國際法的重要性舉行會談，表示美國大力支持東盟的中心地位，並強調美國對印太地區的經濟和安全承諾，願與盟友和夥伴一同為促進自由開放的印太地區而努力。她指出面對威脅時捍衞基於規則的國際秩序的重要性，同時批評俄羅斯在烏克蘭發動的戰爭、緬甸軍政府破壞穩定的暴力行為等。

中國外交部發言人當日深夜回應指，要真正維護台海和平穩定，就必須堅決反對「台獨」，敦促美方停止利用台灣問題干涉中國內政，以實際行動維護台海和平。中方亦一貫反對個別域外國家在南海製造事端、挑動對抗，域外國家應尊重地區國家為商談南海規則、維護南海和平穩定作出的努力。發言人表示，此次東亞峰會表明，美方有關做法蓄意偏離會議主題，破壞合作氣氛，會上也無人附和美方謬論。