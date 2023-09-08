男子投毒判死27年後改判無罪　子女求償多年遭拒

山西男子劉忠武1960年因投毒罪被法院判處死刑，同年執行。惟案件後來由另一地法院覆查，27年後改判其無罪。劉忠武被判有罪改變了其子女的命運，其子劉青水雖然學業成績優異，卻無法進入高中。劉青水之後多次向法院申訴，至今卻未獲任何賠償和道歉，但他表示將繼續依法維權。

案情指，山西運城市萬榮縣出生的劉忠武，被指不滿被撤銷公共食堂司務長職務，在1960年3月將農藥投入食堂水缸，導致5名社員中毒，但經急救脫離危險。萬榮縣法院同年7月以投毒罪判其死刑，翌月經山西省高級法院核准，將其處決。後來他所住的村劃入臨猗縣管轄，其妻子與子女於1980年寫信給臨猗縣法院申訴，而法院於1987年覆查該案認為，原判認定的事實不清，證據不力，故判決不當，改判劉忠武無罪。

劉忠武獲改判後，其4名子女以信訪方式不斷奔走求告，要求賠償，臨猗縣法院2021年才找到最早的案件原始存檔案卷，劉的子女先後向萬榮縣法院申請國賠但被駁回。之後他們分別向運城市中級人民法院和山西省高級法院賠償委員會上訴，同樣被駁回，理由是案件已過《國家賠償法》的追溯期。不過有律師指，雖然該法於1995年施行，但此前一直存在國家賠償制度，劉的子女只是建議參照該法賠償，法院不能混淆國家賠償和《國家賠償法》的關係，免除賠償義務。