深化聯合登島作戰研究　東部戰區辦專題展對台發信號

解放軍東部戰區微信公眾號周四（7日）發布消息稱，東部戰區機關聯合其他部門舉辦「一江山島戰役」專題展，以深化聯合島嶼登陸作戰問題研究，進一步濃厚研戰謀戰氛圍，引起關注。一江山島戰役是解放軍首次聯合登陸作戰，當年迫使國民黨軍隊放棄大陳列島、退守台灣，分析認為對未來解決台灣問題有諸多經驗啟示。

東部戰區機關與浙江省台州市的江山島登陸戰紀念館，聯合舉辦「一江山島戰役暨張愛萍將軍指揮藝術」專題展，通過逾200份文獻資料和歷史影像展現軍方首次聯合登島作戰的歷史場景。有觀展官兵表示，通過學史為戰、以史資戰，洞悉戰爭制勝機理，領悟籌劃戰爭方法提高定計用謀水平，全面提升備戰打仗能力，維護國家主權安全和領土完整。

有軍事專家認為，上述消息表明解放軍高度重視聯合渡海登島作戰問題研究，將來也一定會「將勝利的旗幟插上祖國的寶島台灣」。在美國頻頻對台軍售加劇局勢之際，專家指出一江山島戰役的背景很值得當今台灣當局反省美國究竟靠不靠得住，認為「有史為鑑，當年台灣無法依靠美國，今天也是同樣的結論」。