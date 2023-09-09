勾結廠商用大陸製電纜　中科院員工遭重判

台灣中山科學研究院研發近程自動化防禦武器系統獲軍方採購，中科院謝姓副組長、彭姓技術師、白姓總工程師涉嫌勾結廠商，將標案電纜規格從軍規改為商規。得標廠商則從大陸進口電線，導致系統頻頻故障。檢方近日將謝等11人依背信、洩密、詐欺取財等罪起訴。

台媒周五（8日）報道，桃園地檢署檢察官調查發現，中科院謝男、彭男、白男涉嫌為廠商訂做標案，且為提高廠商獲利，將標案內軍規改為商規，並將文件洩密給廠商。不過雖為特定廠商量身打造標案，最後卻由另間廠商得標。該廠商得標後為提高利潤，竟從大陸進口電線，並在台灣加工，假稱是台灣製品交給中科院，並獲撥款5,546萬元新台幣（約1,355萬港元）。

中科院人員、業者辯稱毫無私心，全然是為中科院及台灣提供最好、最佳、最適的設計或製品品質，還稱提供中科院製品僅為大陸「導體」，對於中科院毫無損害。檢方痛批若毫無私心，為何標案過程中各種護航、幫忙；檢方也質疑，若可以用商規，何須軍規存在？

檢方痛批，若毫無私心，為何標案過程中各種護航、幫忙、異常報價，甚至還提供廠商各種資料，連廠商資格設定草稿還要先提供給廠商過目。白等人稱用商規製品替代即可，檢方也質疑，若可以用商規，何須軍規存在？檢方認為，白等人犯後態度不佳，毫無悔意，所為恐嚴重危及軍事國防安全及千萬軍民生命危險，請求謝男處18年有期徒刑，彭、白各12年，其餘從重量刑。