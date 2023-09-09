牽狗乘升降機與夫婦爭執　女士遭毆扯衣露胸

四川省自貢市于女士日前牽狗乘坐升降機時，因狗碰到一名女子，遭對方與同行丈夫指罵，雙方爆發肢體衝突，期間于女士被對方扯脫長裙致露出胸部。內媒周四（9月7日）報道，于女士因不滿警方將事件定性為互毆，竟服用大量安眠藥企圖自殺，幸及時獲救。

于女士稱，她所養的是一頭西摩，性格比較親人。上月26日她放完狗返家，由於雙手拿着東西，所以沒牽狗繩。期間狗走近該名女子，可能尾巴掃到對方，該女子便對着狗和于女士開罵。于女士在對方離開升降機時追出去反罵對方，雙方衝突升級。起初女子與于女士互相拉扯，後來女子的丈夫加入按住于女士的肩和手，而女子之後不但用力掐她的頸，便將她身上的裙扯低至露出右胸。案發第二天，她因傷到醫院治療時暈倒。至上周二（8日29日），于女士的臉、頸和手臂上仍有瘀傷。

警方事後進行調解，指由於雙方打鬥的走廊沒有閉路電視鏡頭，因此無法證實于女士的衣服是否遭對方扯脫。于女士則表示，打架部分願意調解，但被扯衣服則無法調解。于女士周三（6日）在社交平台上載影片舉報處理的警員，指對方在沒了解事件經過下將案件定性為互毆。後來警方提醒于女士不要在網上散播不實訊息，由於感到屈委，于女士便作出服藥企圖自殺的行為。