動物園水浸積水深逾1米　緊急轉移部分動物

受颱風「海葵」殘餘環流和西南季風影響，廣東多地周四（7日）起持續暴雨，佛山中山公園動物園嚴重水浸，網民上傳園內圖片，配文寫道「暴雨，佛山動物園動物出逃記」，引起公眾憂慮動物安全和生存狀況。

動物園運營人員表示，周五（8日）早上6時發現積水排不動，園內水位就快速上漲，積水至少有逾4,000立方，平均深度1米。工作人員新接管道向旁邊的人工湖排水，同時緊急把積水嚴重區域的黑天鵝、丹頂鶴、羊駝、盤羊等轉移到園內高處，動物沒有生命危險，沒有動物失蹤或出逃，但部分動物或因經歷大暴雨和緊急轉移到新環境，出現應激反應，園內暫未轉移的猛獸亦因圈舍積水顯得暴躁。

中山公園動物園是佛山市中心城區唯一的動物園，共有30多種、約400頭動物。周五下午，內媒到中山公園見到已轉移到安全區域的部分動物，羊駝獲臨時安置到動物園猴山旁的遊客觀光廊道。佛山禪城區城管部門指，已加強管轄公園巡查，封鎖有安全隱患的區域，勸導市民不要靠近，聯同消防等對園區排水，確保各類動物安全，目前各類動物安全，沒有受傷。