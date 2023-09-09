台北民宅下陷　料疏散戶明起搬回

台灣台北市中山區大直街周四（7日）有建築工地因地下室施工，導致鄰房傾斜，其中一間民宅下陷，疏散數百人。副市長李四川周六（9日）表示，坍塌工地預定當天全部填平，恢復電力後會先派員進入疏散住戶家中勘查，評估下周日（10日）或下周一（11日）讓疏散戶搬回。

市政府持續派員搶救工地，至周六上午9時30分共收容安置戶數201戶，合共442人。李四川到現場指揮調度，相信坍塌工地可在周六下午填平，填平後若電力陸續恢復，就派員勘查民宅房間及樓梯結構。至於下陷的民宅，會持續與土木及結構技師討論，在安全狀況下讓住戶進入寓所索取衣物及貴重物品。

李四川指出，涉事地點的地質不好，但並非被劃定的地質敏感地區，未來是否納入可檢討，若納入後盼能減少因興建工地造成鄰損的情況。台北市目前建築工程大部分在老舊社區附近施工，工地旁幾乎是40、50年舊房，市府會加強監督施工工地在深層開挖部分，增加查察頻率。

近日天坑、地基掏空事故頻生，行政院長陳建仁指已責成行政院政務委員吳澤成召集會議，檢討工程設計、施工面向。地方政府如果需要當局配合，會全力以赴，盼不要再發生類似事件。