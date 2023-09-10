傳蘭州排污水入黃河　政府稱雨水管沉澱物流出所致

甘肅蘭州一名網友上周四（7日）聲稱在七里河黃河大橋東南側見到一條直徑近1米的管道向黃河排放污水，政府上周六（9日）指涉事管道是雨水管，日前因下雨和管內有未及時清理的污泥，所以排水時把沉澱物沖出流入黃河，不存在私接混接污水管問題。

網民李先生上傳影片指，看到從管道排出的水量特別大，而且特別髒，還有臭味，直接把河水染色，水裏有爛拖鞋、紙張等，情況相當惡劣，引起公眾關注。蘭州政府表示，市住房和城鄉建設局、市生態環境保護局上周五（8日）通報網民反映污水排入黃河的情況，市政工程服務中心等單位排查後相信網民見到的排水管道為雨水管，管道起點位於龔家灣十字，經武山路、武威路、瓜州路西段、敦煌路、七里河黃河大橋東進入黃河河道。雨水管主要用於收集沿線路面、支路、小街巷、單位及住宅小區的雨水，降雨天氣正常排水。市政服務中心負責定期清理收水井，但因雨水井及管道內沉澱的泥土清理不及時，加上夏季氣溫較高，發酵後形成污泥。

上周四凌晨開始，蘭州市廣泛地區大雨，七里河區降雨量達38.7毫米，把管道內沉澱的污泥沖刷至黃河邊排口流入黃河，形成黑色水帶。降雨結束後，管道內雨水外流結束，已無污水排出。市政工程服務中心已清理管道沿線所有雨水井，並排查沿線管網，未發現私接混接污水管現象。