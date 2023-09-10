大陸17軍機入台海4軍艦戰備警巡　美軍機現蹤

美國與加拿大軍艦上周六（9日）剛過航台灣海峽，解放軍周日（10日）早上8時起，即陸續派出共計17架次各型軍機現蹤台海，另有4艘軍艦配合執行聯合戰備警巡。與此同時，台灣周邊據報有美國海軍兩架P8A海上巡邏機及空軍一架KC135空中加油機出沒。

台灣國防部周日表示，在短短兩個半小時內，偵獲解放軍殲10、殲16、蘇30戰機、殲轟7戰鬥轟炸機、空警500、空警2000空中預警機、運8、運9偵察機及無人機等出海活動，其中11架次逾越海峽中線及其延伸線，進入台西南空域。台軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並派出任務機、艦及岸置導彈系統適切應對。

由於日前打風，解放軍軍機罕有長達11天未進入台西南空域，周日天氣轉晴便再現影蹤。據Facebook專頁「Taiwan ADIZ」獲得的廣播航迹紀錄，解放軍軍機當日一早三度擾台，飛行高度在6,000至8,400米左右，均遭台軍廣播驅離。台國防部公布今年累計偵獲解放軍軍機3,157架次、軍艦1,225艘次，進入台空域達187天、涉1,136架次。