施工不慎致民居下陷　建造商撥1億新台幣安置住戶

台灣基泰建設公司在台北市的「基泰大直」新建案因施工不慎，導致附近民居傾斜下陷，上周四（7日）以來逾400人被迫疏散，惟涉事公司一直未現身公開解畫。台北市副市長李四川周日（10日）表示，基泰總經理馮先勉當日來電，答應撥1億元（新台幣，下同，約2,400萬港元），支持住戶復原安置經費等。

台北市長蔣萬安在社交平台表示，台北市政府已在上周六（9日）正式向法院遞狀，對基泰聲請「假扣押」，形同出手制裁，凍結對方資產，防止其規避責任。假扣押涉及金額近6,196萬元（約1,514萬港元），包括受災戶安置費用、市政府財產損失、現場工程及鑑定費用；至於市民房屋受損部分，法務局正準備第二波假扣押。蔣萬安強調，基泰必須負責，這是他們面對問題及回應外界質疑的最好處理方式，市政府態度非常清楚，就是嚴查和重罰。

李四川表示，馮先勉周日主動打電話聯絡，並召開內部會議，對方未說明「神隱」原因但不斷道歉，李四川則譴責基泰未立即出面負責。會議結論除了撥出上述安置費，25戶受損房屋不論由基泰還是住戶或公辦都更，基泰都全力配合；至於不願受安置的住戶，如要到外租屋，基泰亦願意付3年租金。