190多天未獲安排休假　保安逾40℃下工作後猝死

陝西漢中一名婦人近日向內媒控訴，其48歲丈夫在廣東省中山市利達針織廠有限公司任職保安，惟他每天工作12小時，而保安室內溫度超過40℃，致其上月23日回到出租屋後當晚猝死。今年2月1日直至死亡，公司已超過190天沒安排他休假。

內媒周日（10日）報道，李女士的丈夫趙某於2008年外出打工，入職上述公司，兩年後離職，至2010年3月再回到該公司，翌年簽訂勞動合約至上月。惟家屬上月24日接到公司通知，趙某前一晚下班後在廠外租住的宿舍身亡。李女士認為，丈夫之死與該公司嚴重違反勞動法有直接責任，因勞動法規定職工每天上班為8小時，而該公司一直沿用12小時上班制度。勞動法規定職工每月上班176小時，而趙某每月上班平均360小時，嚴重超負荷上班，公司也沒依法安排他每周至少休息一天。家屬提供的打卡紀錄亦密密麻麻的顯示，他上班時間沒有間斷。

趙某工作時所在的保安室屬「西斜」位，只有10餘平方米，在中山市7、8月連續40℃高溫下，公司只為保安室提供電風扇降溫。家屬認為，該公司不關心職工生命，導致趙某死亡。趙某今年7月26日在微信朋友圈發出最後一個訊息，與之前三度發布的一樣抱怨很熱：「這溫度，快要蒸熟了！」