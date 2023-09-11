國安部公開梁成運諜案詳情　美方虛構履歷抬身價助刺探

78歲香港居民梁成運因犯間諜罪，今年5月15日被江蘇省蘇州市中級人民法院判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人財產50萬元，終結了他長達30多年的美國間諜生涯。國家安全部周一（11日）公開此宗諜案詳情。

國安部稱，梁成運1945年在香港出生，1983年赴美國某中部城市經營餐廳；美國間諜情報機關人員在1986年多次約談他，向他出示證件表明身份，要求梁與其合作。至1989年美間諜情報機關與梁成運正式簽訂「合作協議」，招募他為線人，約定秘密聯絡方式，承諾每月支付1,000美元（約7,800港元）並根據業績發放獎金。同年，梁成運入籍美國。

為了包裝梁成運在美國的社會形象，美方虛構他在英國就讀大學、在聯合國擔任官員、去越南參戰等履歷，還要求他主動向美國州議員捐款以抬高身價。而為了提升梁成運在華人及華僑之間的影響力，美方提供資金，指揮他通過捐款等方式擔任了多個華僑社團的會長、榮譽會長、理事長。此外，為了增加梁在中國的知名度，美方指揮其赴中國開展慈善捐款，設法打造「愛國慈善家」的「假面具」。

在這些偽裝之下，梁成運受美間諜情報機關指使，大肆開展對華間諜情報活動，包括：

1. 貼靠刺探：梁成運通過餐敍、拜節、組織僑團活動等方式，貼靠中國駐美機構和人員，刺探情報，監視在美華人華僑，並通過專用手機和電子郵件，隨時向美間諜情報機關報告。

2. 監控竊密：梁成運一旦獲悉中國人員赴美開展公務，就會向美間諜情報機關報告，並按照美方設計，將赴美人員帶到美間諜情報機關提前安裝有監控設備的餐廳或酒店，套取情報，甚至設置色情圈套，企圖脅迫策反中方人員。

3. 釣魚執法：梁成運還充當美間諜情報機關誘餌，協助開展釣魚執法。美方要求梁成運到指定地點與目標人員見面，誘使對方從事敏感物項交易，拼湊「證據」，炮製所謂「中國間諜案」。

在數名美國間諜的指揮下，梁成運為美間諜情報機關蒐集大量涉華情報。美間諜情報機關總部負責人授予他「功勳獎牌」。

2020年全球新冠疫情爆發，國際航班停運期間，美間諜情報機關急於獲取中國情報，指揮梁成運潛入中國，並為他制定了周詳的入境行動方案。該年年底，梁成運使用多本身份證件經香港中轉來到內地，按照美間諜情報機關授意，頻繁參加各種社會活動，廣泛接觸中國各界人士，刺探蒐集情報。國家安全機關經縝密偵查，掌握了梁進行間諜活動的一系列證據，依法對其採取刑事強制措施並移送司法機關；至今年5月梁成運終因間諜罪被判無期徒刑。