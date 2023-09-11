湛江暴雨多流河流漲水逾2米　茂名今續停課

廣東省湛江市上周六（9日）至周日（10日）普降暴雨局地大暴雨，多條河流上漲超2米。全市平均雨量為85.7毫米，降雨量最大為吳川市蘭石鎮名利閘站232毫米。該市氣象台周日預計，當日白天到周一（11日）該市仍有大雨到暴雨，市教育局同日宣布周一全市停課一天。

據廣東省水文局湛江水文分局周日消息，雷州市公和水，廉江市廉江河、良垌河，吳川市小東江、三丫江，遂溪縣遂溪河水位漲幅超過2米，水位漲幅最大為公和水杜陵站3.24米。當日上午8時，全市中小河流水位在警戒水位以下，杜陵站水位為10.77米，與警戒水位相差0.23米。鶴地和嶺背下2大型水庫接近汛限水位，其中鶴地水庫距汛限水位0.15米，嶺背下水庫距汛限水位0.47米。因江河出現明顯漲水過程，周日下午4時，該市將防汛Ⅳ級應急響應提升為防汛Ⅲ級，吳川市已疏散防汛避險人員2,783名。

另茂名市氣象部門預計，周日晚至周一該市有暴雨及局部地區大暴雨，該市教育局周日晚上也宣布，周一全市學校繼續停課。至於早前受極端暴雨影響的深圳地鐵，周日晚透過微博發布公告稱，雖經各方連日來全力奮戰，但由於系統設備檢修工作量巨大等原因，周一（11日）1號線和3號線部分車站仍維持有限度服務，其他線路正常營運。