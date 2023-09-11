修法准公安採集生物識別資料　學者批侵犯人權

內地正進行修訂的《治安管理處罰法》，部分草案條文引發討論，例如草案第34條禁止在公共場所穿着有損中華民族精神和感情的服飾。近日再有法學學者指出，修訂草案規定公安辦案人員可以採集當事人生物識別資料和血液，嚴重侵犯人身權利和個人私隱。

據指，修訂草案第100條規定，為了確定違反治安管理行為人、被侵害人的某些特徵，經公安機關辦案部門負責人批准，可以對人身進行檢查，可以提取或者採集肖像、指紋等人體生物識別資料和血液、尿液等生物樣本。條文又指出，假如警員認為必要，又經負責人批准，即使違反治安管理行為人拒絕被檢查、提取、採集，警員仍可以強制執行。

北京大學法學院教授沈巋周一（11日）透過微信公眾號「博雅公法」發文稱，對人身進行檢查並且從人體上提取生物識別資料和生物樣本的措施，嚴重涉及人身權利、人格尊嚴和個人隱私，採取此措施應當在程序上嚴格控制。除非情況緊急，應當向人民法院提出特別申請，經人民法院審核確有必要，可以特別令狀的形式批准。將統一採取此項措施的權力完全交給公安機關辦案部門負責人，他認為是不妥的。