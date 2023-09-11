西安暴雨沖走商販　大水倒灌商場一片汪洋

陝西省西安市周一（11日）上午突降暴雨，導致城市內澇嚴重，有來不及反應的商販被洪水沖走，亦有商場遭水倒灌，地鐵站出現漏水。

西安市氣象台周一上午11時發布暴雨橙色預警信號，該市灞橋區局部地區降雨超過20毫米，且降雨持續，預計多區未來3小時內降雨量將達50毫米以上（暴雨橙色），部分地區未來6小時降雨量將達50毫米以上（暴雨黃色）。市防汛抗旱指揮部決定於上午11時15分啟動防汛Ⅱ級應急響應。在曲江新區，受降雨影響，部分學校中午不放學，全部學生留校。西安交警中午12時發通知，部分道路因積水實施管制。

網傳畫面顯示，在長安區的韋曲老街市場，2名商販被雨水形成的急流沖倒在地上。據指，韋曲老街小商販比較多，大多是賣早餐。暴雨來得太突然，部分人根本來不及反應。暴雨持續1個多小時後，排水系統恢復，市民工作亦回復正常。在北池頭二路和曲江大道立交橋下，有車輛被困水中，目前該處無法通行。又有網上影片顯示道路積水倒灌入一家商場，拍攝者稱，水從地下一層一直湧上地面，致商場一片汪洋。而在西安航天城則有地鐵站站口漏水，工作人員在場催促市民向上走。在育才路，有學生和家長則涉水而行，水深至大腿。