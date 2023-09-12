男子殺妻後驅車逃亡　交警布天羅地網逮獲

湖北高速交警日前接獲協查通報，指河北省衡水市發生重大惡性殺人案件，男子霍某殺害妻子後連夜逃亡，正驅車前往當地。經周密部署，湖北高速交警僅用了40分鐘，便成功抓獲疑犯霍某。

上周六（9日）上午11時57分，湖北省高速公路警察總隊四支隊襄陽大隊接報，霍某正駕駛黑色私家車逃從河北逃往當地。接報後，襄陽大隊迅速啟動重大案事件應急響應預案，在胡集收費站主線適時設卡張網以待。由於正值周末，為了降低在主線設卡截流對交通安全的影響，民警決定等可疑車輛通過監控卡口時，再視情啟動前方布控。

中午12時30分，襄陽大隊將目標鎖定在胡集收費站附近，安排民警以道路施工為掩護，設置主線查緝區，同時安排另一組民警穿着便服，一方面提前篩查進入施工區域的車輛，另一方面也防止嫌疑人棄車從邊坡逃離。到中午12時38分，霍某駕車緩緩駛入施工區域，民警立即利用前方貨車截停車流，並以違法佔用超車道為由，要求霍某落車接受檢查。當車門打開，民警便將霍某扯出車外，並替其戴上手銬。隨後，民警從在車上搜出一把長1.5米的磨尖撬棍。目前該案已移交河北警方進一步辦理。