19歲男欲脫離詐團　遭16惡煞用刀棍監生毆斃

台灣新北市淡水區一名陳姓男子疑積欠友人7萬多元新台幣（約1.7萬港元），上月遭人強押至淡水，4小時內遭16人用棍棒、刀械毆斃。檢警偵辦後逮捕10名嫌犯，年紀最小只有13歲，陳姓主嫌在內8人遭收押禁見。台媒周一（11日）指案情有內幕，原來陳男因有意脫離詐團而遭施暴，帶頭的主謀相信已逃往柬埔寨。

報道指，陳男表態要退出詐團後，兇嫌等人就打算要他好看，在上月23日晚得知陳男要前往一處洗車場，在場監控確認其到場後，先持球棒圍毆陳男，隨後又找來8人助陣，其中3人隨即加入圍毆行列。

後來又有3人將陳男壓回淡水租屋處繼續虐打，前後長達4小時。最後陳男被打到沒反應且嘔吐不止後，一干人始驚覺事態嚴重而罷手，並撥打119謊稱死者從床上摔落，送醫搶救後傷重不治，因院方發現死者死因不單純通報警方，整起案件才曝光。

警方獲報後，先陸續逮捕6名嫌犯，持續擴大追查後發現，涉案人數竟然高達16人，其中更有3名未成年。更令人髮指的是，警方查出一群人在圍毆過程當中，竟有人因打到口渴，還先去商店購買飲料喝；一夥人犯案後還前往酒店狂歡，行徑冷血。