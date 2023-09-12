玉林遇特大暴雨冧山泥釀7死　多地降雨量破紀錄

受颱風「海葵」的殘餘環流和季候風影響，廣西壯族自治區玉林市多地周日（10日）至周一（11日）出現特大暴雨，福綿區、陸川縣、博白縣發生多宗山泥傾瀉，造成7人死亡、3人失聯，當地正全力搜救。受強降雨影響，南流江博白縣城河段出現超20年一遇大洪水，多條公路受損，上百株路樹倒伏。

過去兩日，廣西玉林、北海、欽州等地出現特大暴雨天氣，玉林多地降雨量突破歷史極值。玉林市博白縣水鳴鎮新和村錄得446.3毫米雨量，博白城區內澇嚴重，部分鄉鎮農作物被洪水淹沒。據統計，周日上午7時至周一上午7時，博白縣4個鄉鎮累計雨量超過400毫米；其中博白本站降雨量達368.8毫米，突破歷史極值。

玉林市玉州區、博白縣、興業縣等地學校周一宣布，停課一天。北海市多條村莊出現不同程度澇情，流經北海市合浦縣白沙鎮的白沙河河水上漲導致決堤，災區民眾已疏散，合浦縣白沙鎮下大塘村一些蝦塘被大水漫過。廣西水文中心周一訊息顯示，上周六（9日）以來，南流江幹支流、北流河、白沙河等江河出現2至6米的漲水過程，17條河流21個站出現超警0.02米至3.12米的洪水，南流江支流水位仍持續上漲。