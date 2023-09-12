突降暴雨停車場拒車主駛走　逾200輛車沒頂

福建省福州市日前突降暴雨，有小區地下停車場水浸，惟車主打算將車移走時，物業管理公司卻以停車場放置了防洪板為由，拒讓車主移車，結束造成逾200輛車被浸。物業相關工作人員則表示，由於當晚小區外圍雨水倒灌，進入地下停車場移車存在危險。

據指事發於上周二（5日），福州市倉山濱海橙里小區業主劉女士稱，當晚9時左右，不少人在業主群裏說要下樓移車，但物管工作人員以「防洪板沒有領導指示不能撤」為由，拒絕業主下樓將車移走。劉女士指出，當晚9時許多樓管還稱停車場只是部分被浸，但到了同晚11時卻通知水倒灌，已來不及移車。還有業主稱，當晚發現原本有機會將車輛移走，但現場無人指揮，致不少車輛泊在停車場通道造成堵塞。

內媒上周四（7日）到小區實地探視，發現停車場積水約3米深，只有停在出口斜坡的數輛私家車露出部分車身。據為該小區提供物業管理服務的福州濱海物業管理有限公司相關負責人稱，為應對當晚的極端天氣，服務中心啟用地下停車場防護擋板和防水沙袋，積水後物業服務中心已抽調大型抽水設備抽走大部分積水。但有居民反駁，排水車是社區協調幫忙和小區居民自己聯擊的。據了解，由於地下停車場積水，小區從上周二至上周五晚一直處於停水停電的狀態。直至周日（10）下午5時，小區才恢復供電。