台自建兩棲艦成軍不足3個月　爆出零件磨損

號稱首艘由台灣自主研發建造的海軍萬噸級兩棲船塢運輸艦玉山號，今年6月成軍後不足3個月，卻傳出零件嚴重磨損。負責建造的台船公司周一（11日）晚表示，玉山號軸系量測數據與交船前一致，施工過程依照廠商計算標準，並非船廠施工瑕疵。台船又指軸承磨耗部分，將依玉山號保固條款提供新品更換，以確保海軍任務需求。至於事件是否涉及設計問題、建造瑕疵抑或操作不當，海軍正深入了解。

台船表示，玉山號機艙部分軸套正常，主要是船外浸泡海水區域的軸套磨耗。由於玉山號為兩棲船塢運輸艦，經常在近岸海域操作，海水雜質不及深海大洋純淨，廠商將進一步釐清這是否磨耗較多的原因。台船強調，玉山號交艦給海軍將近一年，是否有操作不當問題，台船公司無法得知，需進一步探討。

據指，玉山號有左、右雙大軸，主機系統的大軸到船用螺旋槳車葉之間裝置軸承套，一般使用具有潤滑成分的彈性聚合物材料；小型船艦的軸承套通常採用橡膠圓柱體材料。一般船艦進行主機系統保養時，大軸間的軸承套為必要檢查項目之一。玉山號的保養期為兩年，依合約規範去年9月30日交艦後，台船要負責更換好軸承套。台媒指出，如不查明軸承套嚴重磨損的原因，恐怕過了保養期還是每一到兩年就要更換，勢必令後勤維修成本增加。