傳公營巴士公司欠薪停醫保　市國資委：沒收到投訴

網上近日接連有自稱是天津市巴士司機的網民發文表示，已連續多月沒收到工資，面臨巨大生活壓力。也有司機指去醫院開藥時，被醫院告知醫療保險停保了。天津市國資委工作人員則表示，從未接到公交集團職工投訴拖欠工資的問題。

除拖欠工資，天津公交也被指從元旦起沒發放加班費、高溫補貼費。天津市公共交通集團（控股）有限公司一名工作人員周一（11日）對內媒稱，不僅是巴士司機，包括客服在內整個集團很多員工都被欠薪。有客服表示，已上班10年，最近兩年經常被拖欠工資。內媒其後致電天津公交集團辦公室和宣傳部，工作人員均表示不方便回答欠薪傳聞。

關於天津公交拖欠工資的問題，今年3月有網民在天津市人民政府政民互動板塊留言，指天津公交應該每月25日發工資，現在卻拖到翌月15日。天津市國資委數日後回覆網民稱，天津公交對此問題高度重視，已立即責成專業部門調查核實，並要求相關單位就工資發放問題向職工做好政策解釋工作。另於6月有網民反映天津公交不為職工交公積金，導致職工無法向銀行貸款，該集團也給出同樣的回覆。