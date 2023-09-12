受賄逾3.25億人民幣　中國人壽前董事長判死緩

中國人壽保險（集團）公司前黨委書記、董事長王濱受賄、隱瞞境外存款一案，周二（12日）由山東省濟南市中級人民法院公開宣判，對他以受賄罪判處死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行兩年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑或假釋。

王濱在1997年至2021年利用擔任多個職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在貸款融資、項目合作、人事安排等事項上提供幫助，本人直接或通過其親屬非法收受財物共計折合逾3.25億元（人民幣，下同，約3.54億港元）。他2012年1月起，違反國家外匯管理制度和國家工作人員境外存款申報制度，將共計折合約5,642萬元（約6,141萬港元）的外幣存入其親屬在香港開立的銀行和證券帳戶，隱瞞不報。

法院認為，王濱的行為構成受賄罪和隱瞞境外存款罪，受賄數額特別巨大，使國家和人民利益遭受特別重大損失。他隱瞞境外存款犯罪是自首，可予從輕處罰，並與其所犯受賄罪併罰。法院以隱瞞境外存款罪判處他有期徒刑一年，與受賄罪併罰決定執行死緩，並追繳其查封、扣押、凍結在案的受賄所得財物及其孳息，上繳國庫，不足部分繼續追繳。