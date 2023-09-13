剛入學遭高年級同學欺凌　受害少女兄否認獲賠償

重慶市酉陽縣某中學日前發生校園欺凌事件，一名12歲女生遭高年級女生狂扇耳光、腳踢，又扯頭髮撞向牆壁，周圍有其他學生拿手機拍攝。事發後，網上傳出「欺凌者一同賠償20萬元達成和解」。被欺凌女生的兄長孫先生周一（11日）澄清，未收到欺凌者的道歉，雙方也沒討論可接受的解決方案。校方周二（12日）通報，欺凌者已被其家長轉入專門學校，雙方家長已取得諒解，並達成諒解協議。

在外地打工的孫先生表示，得悉妹妹遭欺凌後，本月2日已趕回酉陽，同日將她送往醫院治療後，便前往當地派出所報案，多名欺凌者及其家長也前往派出所配合調查。孫先生上周三（6日）透過警方調查得知，妹妹本月1日剛入學，就讀中二的學生冉某某誤以為遭她在背後議論，先是聯同數名女生前往班房掌摑她。午休時，冉某某等人再把她叫到廁所拳打腳踢。晚自習後，冉某某等人再打算為難孫妹，幸被孫先生的朋友發現並帶走她。孫先生稱，妹妹原本性格開朗，但這事對其造成極大傷害。他指妹妹變得不愛說話，常常在夜裏哭泣。

孫妹被醫院診斷為輕型顱腦損傷，全身多處軟組織挫傷，周日（10日）已出院。孫先生稱自己支付了1,000多元人民幣（約1,100港元）後，剩餘醫藥費由學校老師幫忙墊付。警方近日告知孫先生，由於欺凌者是未成年人，警方決定不予處罰，他可考慮向對方提起民事訴訟。學校相關負責人表示，會積極與雙方學生、家長溝通，讓欺凌者向孫先生的妹妹道歉。