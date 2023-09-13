內地逾3千萬男性難娶妻　學者促政府加強干預

內媒近日報道截至前年，全國15歲以上單身人口約2.39億人，引發關注。有學者指出，內地長達40年左右的出生人口性別比偏高，意味性別長期失衡，造成一些人「被動單身」，有逾3,000萬男性難以娶妻。

國家計生委的全國出生人口性別比治理專家組前組長、天津南開大學經濟學院教授、中國人口學會副會長原新認為，用15歲作為單身口徑有錯，真實的單身人口絕對少於上述數字，但數以千萬計的男性缺失與之婚配的適齡女性既成事實，以此為背景所形成的婚姻擠壓、結婚人數減少、失婚和離婚率上升等社會現象和社會問題開始顯露，必須積極主動應對性別失衡社會。

原新分析指，失婚多為男性，不婚多為女性，失婚男性人口大部分是在社會底層，而不婚女性人口多半在社會頂層；單身人口多的背後原因是性別比例失衡，但不能將之完全歸咎於計劃生育，而是跟中國生育率快速下降有關。他認為，出生人口性別比徹底恢復至正常區間的難度很大，必須積極主動以國家統籌治理模式應對，加強全程干預，將性別平等觀念融入社會政策各方面，從源頭弱化男女不平等，亦要提前做好應對大齡未婚男性養老政策儲備。