國台辦新發言人亮相　批台揮霍民眾血汗錢買美武器

大陸國台辦周三（13日）舉行新聞發布會，新任發言人陳斌華正式在媒體面前亮相，並以普通話和閩南話開場。他批評，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，大肆揮霍台灣民眾血汗錢向美國高價購買武器，妄圖「倚美謀獨」、「以武謀獨」，嚴重損害台灣民眾切身利益，危害台海和平穩定。

會上記者問及，近期美台軍事勾連動作不斷，美方頻頻對台軍售、軍援，民進黨當局下年度防務預算創新高，對此有何評論。陳斌華表示，根據有關媒體算的帳，民進黨當局上台後，台向美購買武器的花費和台灣防務預算逐年攀升，2020至2022年成為美國最大的武器買家，債台愈築愈高令台灣民眾愈發不安。他指，如任由民進黨當局在「賣台」、「害台」、「毀台」的邪路上一條道走到黑，只會將台灣推向兵凶戰危險境。

民進黨台灣總統參選人賴清德日前表示如當選，將成為兩岸交流的機會。陳斌華反斥對方「顛倒是非、癡人說夢」，認為其說法不過是在騙取選票。另對於民進黨當局日前發布今年雙十活動的相關圖文設計，標註為「台灣國慶日」，陳斌華指這種小伎倆不過是民進黨當局在自欺欺人，只會讓世人進一步看清其「台獨」真面目。