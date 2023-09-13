全球治理變革和建設中國方案　促政治解決烏克蘭等危機

中國外交部周三（13日）發布《關於全球治理變革和建設的中國方案》，提到中國堅定支持政治解決烏克蘭危機，主張維護朝鮮半島和平穩定，實現半島無核化、建立半島和平機制。外交部發言人毛寧介紹，該方案全面闡述中方對和平、安全、發展、人權、社會等全球治理重點領域，以及關於機構改革的立場和主張。

外交部提出，要加強全球安全治理，維護世界和平穩定；完善全球發展治理，共謀全球可持續發展；推進全球人權和社會治理，共促文明交流進步；開拓全球新疆域治理，完善未來治理格局；加強聯合國核心作用，推進全球治理體系改革。中方呼籲國際社會尊重阿富汗獨立、主權、領土完整，支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利，主張政治解決伊朗核、敍利亞、蘇丹、利比亞、也門等地區熱點問題。

中方同時譴責一切形式的恐怖主義和極端主義，強調「核武器用不得、核戰爭打不得」，擁有最大核武庫的國家應繼續有效執行《新削減戰略武器條約》，日本亦應停止核污染水排海行動，並加快日遺化武銷毀進程。外交部總結，面對日益嚴峻複雜的全球性挑戰，推動加強和完善全球治理體系是世界各國必須承擔的共同任務，中國將與國際社會攜手前行，堅持真正的多邊主義。