郭台銘宣布競選副手　由女藝人賴佩霞擔任

已宣布參選台灣總統的鴻海集團始創人郭台銘周四（14日）在張榮發基金會舉行記者會，宣布由女歌手兼藝人賴佩霞擔任其副手。郭台銘說明原因時表示，賴佩霞應用溝通技巧協助過許多家庭和企業團隊消除衝突，在美攻讀政治時老師是美國前總統奧巴馬團隊核心幕僚。他強調，競選拍檔的能力、愛心和對全民共識凝聚力一定要比他強，而賴是其唯一人選。

賴佩霞在台上致詞時表示，雖然外界認為她民調這麼低，但她稱沒辦法，心中有個聲音「君子有成人之美」，只要認定是對的，自己也幫得上忙，就會全力以赴，絕不放手。她透露，是2016年一例一休政策開始實施，看到老店一家一家倒下，令她認為台灣需要有專業素養和實務經驗的人來制訂對的政策。她認為郭台銘是不輕易放棄的人，希望對方可當選並吸引台商回來投資，根留台灣；自己專長則是溝通、協調，最重要是跟全台民眾溝通，並落實郭「整合在野」的心願。

現年60歲的賴佩霞，畢業於暨南大學，近年攻讀哈佛大學甘迺迪政府學院研究政府及政治人物相關課程。她曾為知名歌手、藝人及主持人，也是一名身心靈導師，發行有《愛的嘉年華》、《冷凍我愛》、《霞飛季節》等多張唱片，曾拍攝電影《阿美阿美》。她在劇集《人選之人－造浪者》飾演政治人物林月真一角，評論指其流利談吐且溫柔又堅定的姿態令人印象深刻。

郭台銘周三（13日）晚曾在社交平台談及對其副手的看法，稱不僅跳出傳統政治人物的框架、能代表民間尋求改革的意志，又是一道清流，且有像傻子一樣的熱情。根據中選會公告連署參選正副總統的相關時程，周三至下周日（17日）受理申請為正副總統選舉被連署人，下周二（19日）至11月2日受理連署書件，11月14日前公告正副總統選舉連署結果。