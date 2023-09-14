大陸78艦機現台海　部分赴西太平洋與山東號聯訓

大陸解放軍山東號航母編隊近日在台灣以南朝東航行，進入西太平洋航訓。台國防部周四（14日）公布，自周三（13日）上午6時至周四上午6時，台軍偵獲大陸派出68架次軍機、10艘次軍艦持續在台海周邊活動，其中40架次軍機逾越海峽中線及其延伸線，進入台西南和東南空域。台媒指，軍機數字刷新今年紀錄。

台國防部周三已證實，部分戰機是經巴士海峽赴西太平洋與山東號實施海空聯訓。台國防部公布的資訊顯示，共計4架蘇30戰機、12架殲10戰機進入台灣空域，分別在進入海峽中線以東長距離飛行，以及進入台西南空域，另有1架BZK005無人機及2架運9通信對抗機進入台西南空域。16架殲16戰機、2架空警500預警機、3架運油20加油機進入台西南空域並一路飛入台東南空域，再飛入太平洋上空。

另外，2023年台北國際航太暨國防工業展周四至周六（16日）在台北南港展覽一館舉行，中科院同步公布最新的各類台製武器系統研發和測試影片，包括台製雄三、雄二反艦導彈及美製魚叉反艦導彈，實彈命中同一艘靶艦後，靶艦前後遭貫穿產生3至4米的破洞，展示其驚人威力。