逾4000萬人民幣基建項目　7年後全爛尾收場

河南省長垣市於2016年獲中央撥款逾4,000萬元（人民幣，下同，約4,361萬港元）建設的3個保障房配套項目，7年後全爛尾收場，部分撥款不知去向，相關部門和公司多名負責人卻推卸責任。

長垣市和平里小區興建的3座6層高立體停車場，因停車難、每年需付維修保養費，難以吸引業主購買，建成後遭閒置廢棄，其中一座停車場因業主投訴影響採光，承建商收到當地政府拆除處罰決定書後自行拆除，惟未有覓地重建仍能收到項目資金尾款近100萬元（約109萬港元）。當地原計劃在蒲光小區興建一座幼兒園和衞生室，其中幼兒園因沒地方而擱置，而衞生室則先建設後爭取資金，但竣工後並未投入使用，該項目獲撥款1,800多萬元（約1,962萬港元），惟當地只收到600萬元（約654萬港元）。

此外，魏莊村一條約560米的道路修建項目，6年時間過去還有200多米未修畢，而該道路獲撥款1,700萬元（約1,853萬港元），惟承建商實際上只收到600多萬元（約654萬港元）。上述項目相關負責人對於爛尾問題各有說法，其中和平里小區物業公司表示，停車場因承建商沒轉交技術管理權而未有使用，有市發改委科長則表示無權規管項目竣工後的問題。