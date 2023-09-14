歐盟將查中國電動車補貼　華斥擾亂全球產業鏈

歐盟委員會主席萊恩周三（13日）宣布，將對中國電動車補貼展開調查，此舉可能導致貿易限制措施，如對中國汽車徵收進口關稅。中國商務部新聞發言人周四（14日）回應指，中方認為歐盟擬採取的調查措施是以公平競爭為名、行保護自身產業之實，是赤裸裸的保護主義行為，將嚴重擾亂和扭曲全球汽車產業鏈供應鏈，並將對中歐經貿關係產生負面影響。

萊恩在法國斯特拉斯堡發表講話時，宣布上述反補貼調查計劃。她表示，歐洲對競爭敞開大門，但反對逐底競爭，他們必須在不公平競爭面前保護自己。她批評，全球市場上正充斥廉價的中國電動車，其價格通過國家的巨額補貼被人為壓低。歐盟中國商會發聲明表示高度關切和反對，敦促歐盟客觀看待中國電動車產業發展，並希望歐盟政策制定者與產業界相向而行，共同為世界綠色發展作貢獻。

中國商務部新聞發言人對於歐方的反補貼調查計劃，表示高度關切和強烈不滿。中方敦促歐盟從維護全球產業鏈供應鏈穩定以及中歐全面戰略夥伴關係的大局出發，與中方開展對話磋商，為中歐電動車產業共同發展創造公平、非歧視、可預期的市場環境，共同反對貿易保護主義。中方將密切關注歐方保護主義傾向和後續行動，維護華企合法權益。