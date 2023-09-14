華查大學遭網攻　發現美國安局間諜軟件

陝西省西北工業大學早前遭美國國家安全局（NSA）網攻，國家計算機病毒應急處理中心會同360公司配合偵辦，並成功提取名為「二次約會」的間諜軟件多個樣本。內媒周四（14日）引述分析報告指，該軟件是NSA開發的網絡間諜武器，可實現網絡流量竊聽劫持、中間人攻擊、插入惡意代碼等惡意功能，與其他惡意軟件配合可完成複雜的網絡間諜活動。

報告顯示，國家計算機病毒應急處理中心和360公司與業內合作夥伴在全球開展技術調查，經層層溯源發現上千台遍布各國的網絡設備中仍在隱蔽運行「二次約會」軟件及其衍生版本，並發現被NSA遠程控制的跳板服務器，多數分布在德國、日本、南韓、印度和台灣。國家計算機病毒應急處理中心高級工程師杜振華表示，目前已成功鎖定針對西北工業大學發動網攻的NSA相關工作人員真實身份。

杜振華表示，「二次約會」軟件是具高技術水平的網絡間諜工具，使攻擊者能全面接管被攻擊的網絡設備及流經這些設備的網絡流量，從而對目標網絡中主機和用戶的長期竊密，並可作為下一階段攻擊的「前進基地」，隨時投送更多網絡攻擊武器。該軟件長駐在網關、邊界路由器、防火牆等網絡邊界設備上，支持在各類操作系統上運行，同時兼容多種體系架構，適用範圍廣。