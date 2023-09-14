柯文哲：九二共識在台失市場　現談統獨無意義

美媒周四（14日）刊出民眾黨台灣總統參選人兼黨主席柯文哲的專訪，談及總統選舉、兩岸局勢等議題。他強調，自己不想全面擁抱北京，如果北京問是否接受「九二共識」，他會說這在台灣已沒市場。他又稱認識到美國對台灣安全的重要性，考慮未來數月再度訪美，讓當地政客了解他。

報道指，柯文哲與民進黨總統參選人賴清德的分別，在於前者想展開兩岸對話打破僵局，後者則延續總統蔡英文的政策。柯文哲認同九二共識已被污名化，但他不會完全拒絕，如要跟北京說些甚麼，會問：「我們要不要改個名字？」他指出，非常重要的原則是必須想辦法與北京對話，而非總是說「不」而沒其他步驟。他稱自己將首先與北京討論文化和體育交流等沒爭議的領域，再轉向經濟議題，最後才觸及政治議題。

被問及會否與國民黨參選人侯友宜和鴻海集團始創人郭台銘合作對抗賴清德時，柯文哲稱如台灣人擔心賴清德當選到一個程度，就會要求三人合作。他認為，台灣維持現狀是不得已的選擇，因為美國不會讓兩岸統一，北京也不會讓台灣獨立，現階段談統獨無意義，不應每天作無意義爭吵；又指大陸有諸多內部問題，不認為台灣會排在優先議程。