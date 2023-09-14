台前參謀總長籲美日菲合作　應對大陸威脅

台灣國防部前參謀總長黃曙光日前接受日本傳媒訪問時警告，若大陸有能力包圍台島，台灣有可能滅亡，促請美國、日本及菲律賓與台設立聯合通報機制，分享各自收集海空軍事情報，應對陸方日增海事威脅。他另提到台灣本月28日將測試第一艘自製潛艇，期望海軍明年能夠陸續接收它們。

上述訪問周四（14日）在《日本經濟新聞》網站刊登。黃曙光首先提到，台灣在印太地區處於戰略地位中心，連接東北亞、東南亞及大陸，一旦失守，陸方軍事力量可延伸至太平洋，甚至能夠直接切斷日本及南韓貿易及石油進口命脈，屆時日本發展及生存空間就會面臨危險，因此需建立聯合通報機制。

當談及解放軍如何武統台灣時，黃曙光估計大陸屆時可能會依賴俄羅斯向東海派遣海軍，藉此牽制日本及美國，從而孤立台灣。為了避免以上情況發生，他稱台灣本月將測試第一艘自製潛艇，並建立一支強大艦隊，阻止解放軍海軍進入兩條試圖包圍台灣戰略水道。

在訪問中，黃曙光透露台方月底就會正式測試首艘台製潛艇，至10月1日開始港口驗收測試等。由於它是台灣首艘自製潛艇，因此海試沒有設下確實時間表，預料明年移交海軍。至於該艘台製潛艇是由柴電混合動力推動，配備MK48魚雷，潛艇艦隊規模達到10艘，有信心能夠切斷解放軍海軍補給支援。