侯友宜今啟程訪美　民進黨促澄清國際「疑侯論」

國民黨台灣總統參選人、新北市長侯友宜周四（14日）啟程訪美8天，此行將走訪華盛頓、紐約、新澤西、三藩市等地，會晤美國參眾議員，並拜會美國在台協會總部等。民進黨表示，希望他努力澄清國際「疑侯論」。對於無黨籍總統參選人郭台銘同日公布副手人選，時機敏感引發外界聯想，侯友宜僅稱不清楚對方規劃。

侯友宜競選辦公室周三（13日）發布新聞稿指出，侯友宜周四出發訪美開展「對話與深化的友誼之旅」，旨在讓美方充分了解其政治理念、捍衞自由民主價值及維護台海和平穩定的決心，繼續深化台美友好關係，並針對國防軍購及貿易協定等議題創造更多合作。除了會晤當地議員，他也將應邀在紐約及華盛頓4個智庫發表演說，跟在紐約留學的台灣年輕人座談，並在三藩市與科技企業負責人座談。同行的包括國民黨副主席夏立言、立委江啟臣與吳怡玎等人。

民進黨周四上午舉行記者會，發言人張志豪指出國際「疑侯論」再起，主要涉及侯友宜在兩岸、國防、經濟及外交4大議題上的模糊立場。張引述美媒分析指，侯友宜在華府沒有人認識，對國際外交也較無經驗，台灣多個民調顯示許多民眾認為他沒能力處理美中關係，所以請對方「訪美加油」。