鄭州發現商代早期最大水系遺存　具排水城市規劃功能

河南省文物考古研究院日前發布消息稱，鄭州商城遺址考古取得重大突破，新發現至今為止商代早期最大水系遺存，填補了對鄭州商城南部空間布局認知的空白。目前已挖掘的溝渠總長約540米，最闊處約12米，最深處約4米，兼具排水與城市規劃功能。

距今3,600多年的鄭州商城遺址位於河南省鄭州市老城區中心，總面積達25平方公里，即學界普遍認為是商代第一位君王湯所建的亳都，以黃河流域為中心的商文明在此形成與發展。考古人員在遺址東南區發現3處商代早期溝渠，均口大底小，其中一處在自然河道的基礎上經人工加工而成，另外兩處則完全由人工建成。考古人員在其中一處溝渠發現了人工明溝與用於分流的石砌擋水設施等，表明在商代早期商城的水網體系存在複雜功能設計。

在部分溝渠兩側，考古人員還發現夯土建築、鑄銅及製骨等手工業作坊遺迹。商城東南區域水與北部池苑相連，表明水系中的水不僅用來滿足城市生產生活用水需求，還是城內景觀用水。河南省文物考古研究院副院長楊文勝表示，與同時期的偃師商城水系相比，新發現的鄭州商城水系規模更大、覆蓋範圍更廣。