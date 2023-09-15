美參議院財委會通過避免雙重課稅　強化台美關係

美國參議院財政委員會周四（14日）召開會議，討論美台快速雙重稅收減免法案的概念性文件，以27比0票全數同意通過。法案提案人、參議院財委會主席、民主黨參議員懷登表示，法案可強化美台夥伴關係。

懷登指出，美台的特殊關係需採取特殊方法避免雙重課稅，法案採取修改美國國內稅法方法，可快速完成。他又表示，北京在區域的活動可能導致全球貿易、投資和金融混亂，在兩岸緊張情勢加劇下，美國建立與台灣的經濟關係很重要。一同提出法案的參議院共和黨首席議員克拉波指，透過直接修改稅法，為跨境經營的美台勞工與企業提供類似條約的福祉，這項法案將協助各類勞工與企業在美台取得成功。參議院外委會主席梅嫩德斯則稱，鑑於台灣的地位，美台無法簽訂稅收條約，但可堅持締結一項有約束力的稅收協定。

台媒指，美台快速雙重稅收減免法案預計在現有的美國國內稅收法中新增章節，內容分為4大類，包括減少預扣稅、常設機構規範、就業收入處理，以及包括雙重國籍居民在內的台灣合格居民認定。法案將要求完全互惠，因此只有台灣向在台納稅的美國民眾提供同樣福利時，法案才會生效。