英國下議院情報與安全委員會今年7月發表報告，指政府應對來自中國國安威脅的策略不足。英國政府周四（14日）回應報告，提到中國試圖在英國官方、軍方、產業界及其他領域「獵頭」網羅人才，加劇複雜的間諜活動以獲取機密，英國必須強化應對。

英國首相辛偉誠向國會提交40多頁的回應，表示接受上述報告，認同當中發現某些領域他們可做得更好。回應中指出，中國仍是對英國經濟安全最大的國家級威脅，視之為國家安全首要關切，在不削弱國安前提下，英方期待與華能有更具建設性、穩定和可預測的關係。回應又提到，當地已推出應用程式協助民眾在社交平台辨識惡意行為者，並持續敦促中方終止與涉及網絡惡意活動團體的關係。

對於英國國會的涉華報告，中國駐英大使館同日回應指，相關報告捕風捉影、捏造事實，而英國政府對這樣一份虛假報告所作的回應毫無根據，蓄意抹黑中國，完全是政治操弄。中方堅決反對並強烈譴責，強調沒必要、更沒興趣對英國搞情報收集活動或進行滲透干涉；敦促英方停止反華政治操弄，停止散布詆毀中國的謠言和給中英關係發展製造障礙。