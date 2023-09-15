陸軍首款察打一體無人機亮相　可與直升機協同作戰

第6屆天津國際直升機博覽會周四（14日）揭幕，解放軍陸軍首款察打一體無人機系統首次亮相。據介紹，該編號為KVD002的中空長航時無人機系統，可與直升機協同作戰。

解放軍陸軍共安排14型79架（套）裝備參展，其中寬體運輸直升機和察打一體無人機屬首次參展。KVD002無人機系統具綜合性能優異、操作簡單、維護便捷、拓展性能強的特點，可適用於高原短距升降。該機主要用於對作戰地域實施長時間、大範圍偵察，詳察重要區域和重點目標，可根據空地協同計劃，精確打擊影響地面作戰行動的敵防空系統、裝甲目標、堅固工事等。該機可為直升機編隊提供偵察保障和護航，為攻擊直升機進行目標照射引導，為武裝直升機清除敵地面火力威脅；也可獨立偵察、識別和打擊要害目標，實現發現即摧毀。

陸軍採用的KVD002無人機是外貿版彩虹4中程察打一體無人機，是目前在出口市場上賣得最好的無人機，先後出口200多架，曾在外國戰場上展現強大作戰能力，包括早前伊拉克陸軍用於打擊極端組織伊斯蘭國（IS）。除用於外銷，在去年12月和今年1月內地官媒發布的軍事訓練影片，也出現彩虹4分別裝備到新疆軍區和東部戰區陸軍部隊的畫面。